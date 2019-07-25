В пяти округах может произойти повторный пересчет голосов - "Опора"
В пяти избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных парламентских выборах.
Как пишет "Слово и Дело", об этом информирует координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook.
"Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится. Сегодня за окном четверг (если честно, то утром я была убеждена, что пятница), а уже в 5-м округе повторный подсчет голосов по участкам ", - написала она.
Проблемы с подсчетом существуют в Закарпатье, Черкасской, Луганской, Донецкой, Львовской.
Напомним, согласно законодательству, Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).
ЦИК уже обработала более 99% протоколов.
Ранее стало известно, что полиция взяла под охрану округа в Северодонецке и Счастье.
Также на Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии.
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