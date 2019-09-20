В Раде приняли за основу закон о верификации пенсий

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект No1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно- аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - отмечается в пояснительной записке.

Также нардепы рассмотрели и альтернативный законопроект No1231-1, который предлагал проведение превентивной и текущей верификации государственных выплат исключительно при наличии добровольного письменного согласия на ее проведение. При этом, пенсии и стипендии (кроме социальных стипендий) предлагали не включать в государственные выплаты, подлежащие верификации.

Как сообщалось, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля 2019 года повышен на 67 грн до 1564 грн. По материалам ГолосUA