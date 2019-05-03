В Раде рассказали, когда определятся с датой инаугурации Зеленского

Верховная Рада Украины примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в интервью телеканалу "Прямой"

Она уверена, что парламент не будет медлить с утверждением даты инаугурации президента.

"Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала Геращенко