В Раде зарегистрировали еще один законопроект об импичменте

В парламент внесен альтернативный законопроект об импичменте Президента. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, законопроект зарегистрирован в парламенте 29 мая. Однако в настоящее время на сайте Верховной рады не обнародован текст проекта.

"Я сегодня подал свой проект закона "Об импичменте". Ведь нам президент обещал, что этот проект закона будет. Мы никак не можем дождаться от президента этого законопроекта. Считаю, что этот законопроект нужен", - сообщил Гончаренко.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе, на принятии документа неоднократно настаивал на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский.

По словам спикера, у Владимира Зеленского было время до среды, 29 мая, чтобы подать свой проект закона.

"Я хочу отметить, что у президента есть еще три дня. Мы даем три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - заявил Парубий на заседании согласительного совета в понедельник, 27 мая.

Напомним, ранее Парубий заявил, что перед принятием закона об импичменте нужно решить вопрос с ВСК.

Также сообщалось, в Администрации Президента приготовили законопроекты об отзыве депутатов. По материалам ГолосUA