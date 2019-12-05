В Раду от "Слуги народа" зашел бывший соратник Порошенко

В четверг, 5 декабря, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Мандзия народным депутатом, избранным от партии "Слуга народа".

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Мандзий избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Он баллотировался на выборах по списку "СН" под номером 136.

Мандзий попал в Раду вместо коллеги по партии Александра Кубракова, который стал главой "Укравтодора".

Сергей Мандзий родился в 1974 году, проживает в Хмельницком. Окончил экономический факультет Технологического университета "Подолье" и юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в аспирантуре Хмельницкого Национального университета.

С 2001 года директор ООО "Рембуд". В 2010 году был избран депутатом Хмельницкого городского совета 6 созыва по мажоритарному округу от "Народной партии". В 7-го созыве Верховной Рады был помощником- консультантом на общественных началах народного депутата Сергея Лабазюка.

В 2015 году баллотировался на пост городского головы Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Председатель Федерации хоккея Хмельницкой области, председатель Совета Федерации хоккея Украины. По материалам Обозреватель.