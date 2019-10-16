В Раду внесен обновленный законопроект "Об электронных коммуникациях"

Новый проект Закона "Об электронных коммуникациях" вчера, 15 октября, был внесен в Верховную Раду Украины под регистрационным номером 2264.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ВРУ, передает InternetUA.

Пока сам текст документа не опубликован - вчера законопроект был получен Верховной Радой Украины и передан на рассмотрение руководству. Инициаторами документа значатся народные депутаты Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, Михаил Крячко, Кира Рудык и другие.

Напомним, как мы сообщали ранее, предыдущий законопроект "Об электронных коммуникациях" No1083 был отозван с Рады после того, как общественность выступила с жесткой критикой документа из-за ряда норм, как потом объясняли его инициаторы, диктуемых Соглашением об Ассоциации с ЕС.

Авторов законопроекта обвиняли в попытках установить интернет-цензуру, слежку за гражданами (благодаря "сим-картам по паспорту" и нормам, касающимся IMEI) и запретить VPN. В результате законопроект был отозван, и депутаты решили трудиться над новой версией документа, без раскритикованных общественностью тем.

Над новым вариантом документа работали как в рабочей группе при Комитете ВРУ по вопросам цифровой трансформации, так и в профильных телеком- ассоциациях. В частности - Интернет Ассоциация Украины выработала принципы, которые, по мнению провайдеров. должны быть учтены в новом законопроекте. Одной из задач работы над обновленным законопроектом стала "очистка" его от скандальных норм.

На данный момент, как утверждают наши источники, знакомые с финальным вариантом проекта закона No2264,в тексте закона исчезла норма об IMEI и, скорее всего, норма об обязательных "сим-картах по паспорту". По материалам IT обозрение