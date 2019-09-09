В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

Законопроекты с изменениями в регламент Верховной Рады готовы к рассмотрению, парламент рассмотрит их на следующей неделе, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Не может вызвать с нашей стороны радости и даже вдохновения то, что на следующей неделе мы всё-таки приступим к внесению изменений в регламент Верховной Рады. Я вижу подготовленные регламентным комитетом законопроекты, которые позволят нам упростить регламентные процедуры, потому что они запутанные, мы считаем. Чтобы Верховная Рада в дальнейшем могла более эффективно и слаженно работать", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Вместе с тем он высказался за интенсификацию работы Рады.

"Что касается того темпа, в котором мы работаем, нас этот темп даже немножко не удовлетворяют. Наша фракция готова работать интенсивнее", - заявил первый замглавы фракции