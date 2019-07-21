В "Слуге народа" работают над проектом коалиционного соглашения, рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в партии работают над проектом коалиционного соглашения и рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьер-министра Украины.

"На премьера сейчас есть 3-4 кандидата, чего до этого не было. Тимошенко (лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ИФ) там нет и Палицы (экс-глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица - ИФ) там нет", - сказал он журналистам в штабе партии в воскресенье.

На это журналист предложил Арахамии ряд фамилий: "Данилюк, Коболев, Витренко".

"Что-то типа таких людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках", - пояснил кандидат.

Он также отказался назвать фамилию кандидата в министры обороны.

"Я увидел, что как только кто-то появляется на арене как возможный кандидат, его очень сильно начинают мочить. На белое говорят черное. Но это гражданский человек", - объяснил свою позицию Арахамия.

Он допустил, что уже после 10 августа, после обучения, депутаты приступят к работе.

"Я думаю, что финализируются к 10 августа - пройдут все суды и оспаривание результатов, то нужно еще дать 10 дней на обучение. Все наши депутаты поедут на обучение, такой себе тимбилдинг, где мы обменяемся мнениями. Кстати, мы бы хотели за первые две недели принять максимальное количество законов, пока не начались договорняки", - рассказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в партии возможность войти в коалицию с партией "Европейская солидарность", Арахамия отметил: "Я думаю, что нет. Столько грязи было друг на друга".

"Те, кто не признает, что Россия - это страна-агрессор, - это не наши коалиционные партнеры", - добавил он.

Кандидат рассказал, что в партии также продолжается работа над проектом коалиционного соглашения, который готов на 70%, сообщает Интерфакс-Украина.