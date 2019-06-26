В Совет от Одессы снова баллотируется Дарт Вейдер

На избирательном округе No 135 в Одессе баллотируется в народные депутаты киевлянин Дарт Вейдер. Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Согласно информации на сайте ЦИК, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, он является гражданином Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве. Имеет высшее образование. Он является директором ООО "Темная сторона силы", членом политической партии "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не имеет. Выдвинут политической партией "БЛОК Дарта Вейдера".

Напомним, вчера, 25 июня, закончилась регистрация кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.