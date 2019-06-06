В списке "Оппоблока-За жизнь!" не оказалось людей Ахметова

В избирательный список "Оппозиционной платформы-За жизнь!" не вошли политики, близкие к бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом информирует "ДС".

Так, в списке политсилы на досрочные парламентские выборы 21 июля не оказалось Александра Вилкула Татьяны Бахтеевой и Бориса Колесникова, которые находятся в его орбите.

Напомним, "Оппозиционная платформа-За жизнь" представила избирательный список партии для участия в досрочных выборах парламента 21 июля.

Так, в в первой пятерке "Оппозиционной платформы" одиозные Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская и Сергей Левочкин.

Также в списке присутствуют Юлия Левочкина, Нестор Шуфрич, Григорий Суркис, Михаил Папиев, Ренат Кузьмин и другие.

Отметим, партия не взяла одиозного экс-регионала Александра Ефремова в свой избирательный список.