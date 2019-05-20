В своей речи Зеленский не дал надежду людям в Крыму - Чубаров

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи не озвучил четкую поддержку жителям аннексированного Россией Крыма, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Я огорчен тем, что я не услышал слова "Крым" в выступлении, не услышал хотя бы одним предложением такие слова по поводу Крыма и людей в Крыму, в частности, к крымским татарам, которые людям давали бы надежду", - цитирует Чубарова liga.net.

Кроме того, глава Меджлиса раскритиковал отсутствие конкретики в словах Зеленского о том, что он "готов на все ради мира".

"Я хочу очень четких высказываний и очень ясной позиции, в том числе президента... Все, что происходит и будет происходить в нашей стране, я лично буду рассматривать через призму возвращения Крыма, через восстановление территориальной целостности Украины", - добавил он.

Читайте также: Украина направила ООН резолюцию о признании депортации крымских татар геноцидом

Напомним, Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, принес присягу президента Украины и в первом обращении к нации заявил о роспуске парламента.

По материалам: ZN.UA, liga.net