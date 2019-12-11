В ТКГ прокомментировали исправленный текст коммюнике по итогам нормандской встречи

Представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, что исправленный Офисом Президента текст коммюнике по итогам саммита в "нормандском формате" - это сложности перевода. Об этом он сообщил в эфире телеканала Hromadske.

По его словам, эта история "раздута из ничего".

"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе идут сложные переговоры в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском. И когда в час ночи после двух суток напряженности конечно ребята, которые занимались переводом, совершили ... "трудности перевода", как говорят в том кино", - сказал Резников.

По материалам РБК-Україна