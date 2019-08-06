В Турции назвали темы переговоров Зеленского с Эрдоганом

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган на встрече обсудят культурные отношения, диаспорное сотрудничество, дипломатию и безопасность, а также оборонную промышленность. Об этом сообщило турецкое агенство QHA.

Стороны надеются договориться о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности, ведь уже имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС Украины и Турции, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов и другой техники, говорится в материале. "Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - говорится в материале.

Будут обсуждаться также проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма. Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов. "Такое приглашение - лучшее выражение уважения и доверие, проявленное к иностранному государственного деятеля, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире", - пишет СМИ.

Ранее "Вести" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике 7-8 августа. Известно, что в рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. Позже стало известно, что новоизбранный нардеп от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев также примет участие в поездке президента в Турцию. По материалам Вести.ua