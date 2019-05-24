В Украине началась парламентская избирательная кампания

В пятницу, 24 мая, в Украине начинается избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную Раду

По законодательству, избирательная кампания в парламент начинается на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

В четверг, 23 мая, указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента опубликовали в официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовый курьер".

Согласно указу, внеочередные выборы в Верховную Раду 9 созыва состоятся 21 июля 2019 года.

Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады , потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку .

Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмене депутатской неприкосновенности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.

Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмены мажоритарной системы. Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах. По материалам Еспресо.TV