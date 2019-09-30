В Украине ожидается визит президентского комитета ПАСЕ

Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в ближайшее время посетит Киев, с целью консультаций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

В сообщении уточняется, что сегодня, 30 сентября, в Страсбурге происходит открытие осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, однако Украина не будет участвовать в ее официальных мероприятиях.

"Несколько членов ПАСЕ, в том числе и я, приехали в Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и прочее. И вот есть первые новости. По предложению группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете ПАСЕ (ПК - в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - поделился Гончаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Украинская делегация отказалась принимать участие в осенней сессии ПАСЕ, в связи с возвращением Российской Федерации в сессионный зал организации без выполнения требований резолюций Ассамблеи.

Мы также сообщали о том, что парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и вновь пригласила РФ вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. По материалам АиФ-Украина.