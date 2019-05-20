В Украине распускали Верховную Раду трижды

За историю независимой Украины парламент распускали трижды. Причины были каждый раз разные.

Дважды Раду разгонял Виктор Ющенко. Впервые он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады в апреле 2007-го. Причина - коалиция большинства была сформирована неконституционным способом - не фракциями, а отдельными депутатами, которых то ли запугиванием, то ли взятками, то ли обещаниями загоняли в большинстве соратники премьера Виктора Януковича. Поэтому тогдашний гарант соблюдения Конституции Ющенко впервые воспользовался правом роспуска парламента.

Но новая Верховная Рада просуществовала недолго. Споры между Ющенко и Тимошенко привели к развалу коалиции и новых перевыборов в октябре 2008 года.

Распускал парламент и предыдущий президент Петр Порошенко. Тогда старая коалиция распалась, а новую создать политсилы не смогли. Поэтому новый глава государства издал указ о роспуске Рады.

Новоизбранный президент Зеленский уверен - коалиции не существует уже три года. Поэтому прямо во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду. По материалам ICTV Факти