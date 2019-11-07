В Украине вступил в силу закон о судебной реформе

В четверг, 7 ноября, закон президента Украины Владимира Зеленского о судебной реформе вступил в силу. Накануне документ был опубликован в издании Голос Украины.

Закон регулирует деятельность ВККСУ и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования квалифкомисии, согласно которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов.

В законе прописано также сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек. При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Предусматривается создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов.

По материалам MIGnews.com.ua