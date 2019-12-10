В Верховную Раду подали законопроект об особом статусе Донбасса

В Верховную Раду Украины передали законопроект No2569 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Известно, что законопроект инициировали депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Напомним, вчера, 9 декабря, во время заседания "нормандской четверки" стороны обсудили необходимость введения на территории отдельных регионов Донбасса особого статуса. При этом Путин отметил, что такой статус необходимо ввести на постоянной основе.

Напомним, вчера в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на который прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин.

Во время этого обсудили прекращение огня на Донбассе, возвращение всех украинских политзаключенных, контроль над украинско-российской границей и проведения местных выборов.

По материалам 112.ua