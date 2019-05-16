В Верховную Раду проходят 4 партии, - соцопрос "Рейтинга"

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве

Партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко" Солидарность "и ВО" Батькивщина "преодолевают 5% -й барьер на парламентских выборах.

Это результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг", сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, согласно социсследованию, среди тех, кто определился, и будет голосовать за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 39,9% (среди всех опрошенных 29,5%) , за "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 10,9% (8,1%) , "Блок Петра Порошенко" Солидарность "- 10,6% (7,8%) , ВО" Батькивщина "- 9,1% (6,7%).

За партию "Честь и сила" Игоря Смешко проголосовали бы 5,1% тех, кто определился (3,8% всех респондентов), за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 5,0% (3,7%), за "Оппозиционный блок - партию мира и развития "- 3,5% (2,6%), за Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3% (2,4%), за ВО" Свобода "- 2,4% (1,8 %), за объединение "Самопомощь" - 2,0% (1,5%).

Партия Святослава Вакарчука набрала бы 0,9% голосов тех, кто определился (0,7% голосов всех опрошенных).

Все остальные представлены в опросе партии набрали бы менее 0,5% голосов избирателей.

При этом 49,3% опрошенных сказали, что точно готовы участвовать в парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, 29,9% - скорее да, 8,8% опрошенных точно не принимали в них участие и 5,5% - скорее всего нет. А 6,4% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3000 респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Напомним, что очередные выборы в украинский парламент должны состояться 27 октября 2019. По материалам IPress.ua