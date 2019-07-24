Вакарчук наконец официально возглавил партию "Голос"

Певец Святослав Вакарчук был избран председателем партии "Голос"

Такое решение было принято сегодня на съезде партии, информирует "ДС" со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Сегодня съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования партии, сосредоточится на работе над экономическим повесткой дня для "Голоса", - говорится в сообщении.

"Теперь, после завершения избирательной кампании и Тура Изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководство избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стала парламентской партией", - сказал Вакарчук.

Как сообщается, "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начинает готовиться к местным выборам.