Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не жалеет о том, что отказался баллотироваться на президентских выборах в пользу участия выборов в Верховную Раду.

Об этом Вакарчук заявил в интервью программе "Рандеву". Журналистка Янина Соколова спросила его, что музыкант чувствовал во время инаугурации президента Владимира Зеленского.

По ее словам, на месте Зеленского должен был быть именно Вакарчук.

"Когда Зеленский сказал, что распускает парламент, я думал: выборы будут по системе открытых списков или по старой системе. Это было единственное, о чем я думал", - заявил Вакарчук.

"Я принимаю свои решения осознанно и очень быстро. Изменения в стране... Это изменения в политике, правил игры. Я не думал, где я должен быть. Решение, которое я принимал, соответствует цели. Я иду своим путем!" - сказал он.

В ответ Соколова напомнила Вакарчуку, что этот лозунг использовал пятый президент Украины Петр Порошенко и посоветовала ему забыть такую риторику, сообщает OBOZREVATEL.