Вакарчук опроверг слухи о намерениях стать первым номером обновленного БПП

Известный певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опроверг информацию, которая активно распространяется в Сети, что он якобы станет первым номером в обновленном списке Блока Петра Порошенко.

На своей странице в Twiiter певец ответил на вопрос журналистки Кристины Бердинских о вероятности стать первым номером БПП и назвал информацию лишь слухами.

"Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уже прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда", - написал он.

Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уже прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда! - Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 23 апреля 2019 г.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Вечером того же дня появились первые результаты экзит-полов. Согласно Национального экзит-пола и экзит-пола ТСН, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%.

Порошенко на собственной пресс-конференции признал свое поражение и отметил, что не уходит из политики. Через некоторое время он позвонил Зеленскому, поздравил его с победой и предложил свою помощь. После обнародования данных экзит-полов, Зеленский дал дать первую пресс- конференцию, на которой рассказал о первые кадровые решения, а также о перестановках среди участников переговоров в Минске.

23 апреля ЦИК обнародовала результаты обработки 100% электронных бюллетеней. Согласно им, Владимир Зеленский получил большинство голосов почти во всех регионах Украины и набрал 73.22% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко оказался на втором месте - за него проголосовали 24.45% избирателей.

Также Петр Порошенко заявил, что готовится к парламентским выборам и анонсировал появление новых лиц в политсиле.

Петр Порошенко вечером собрал свою команду, совещание длилось за закрытыми дверями в офисе президентской партии "Солидарность". Пришли председатель фракции Артур Герасимов, народные депутаты. Был также премьер Владимир Гройсман, который накануне заявил, что создает собственный политический проект. Порошенко с командой готовится к парламентской гонки. Анонсирует появление новых лиц и обещает очистки партийных рядов. По материалам ТСН.ua