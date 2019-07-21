Валерій Чалий: Візит Зеленського до США готує Офіс президента та Білий дім

Колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів готує не МЗС, а безпосередньо Офіс президента України та Білий дім.

Про це екс-посол заявив на виборчій дільниці у США.

"Тепер це вже їхнє питання. Я зараз не бачу потреби у додаткових порадах, нова влада має свої ідеї, свою динаміку", - цитує Чалого Радіо Свобода.

За його словами, конкретну дату візиту Зеленського зараз прогнозувати складно, оскільки певні шанси вже втрачені.

"Свого часу, одразу після інавгурації президента Зеленського, у нас було вікно можливостей для швидкого візиту. Але, думаю, зараз обрана правильна тактика - не гнатися за датами, а добре підготуватися", - пояснив дипломат.

19 липня президент Зеленський підписав указ про звільнення Чалого з посади посла у США.

За словами помічника президента Андрія Єрмака, заміна посла України в США потрібна для перезавантаження відносин між країнами.

Раніше заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що візит Володимира Зеленського до США планується найближчим часом.