Верховная рада прошла все правки в новый избирательный кодекс

Верховная рада Украины накануне внеочередных выборов в ВР рассмотрела все поправки в новый избирательный кодекс с открытыми списками. Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документ было подано 4568 поправок.

"Итак, коллеги, наконец, мы завершили рассмотрение всех поправок", - сказал Парубий.

Глава парламента отметил, что к голосованию за документ Рада перейдет около 11:00.

Напомним, народный депутат, докладчик по избирательному кодексу Александр Черненко заявил, что комитет по правовой политике и правосудию, а также рабочая группа не будут проводить отдельное заседание для подготовки поправок избирательного кодекса, которые будут поставлены на повторное голосование. Он подчеркнул, что рабочая группа рассмотрела каждую правку, и новых не появилось.