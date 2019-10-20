Верховной Раде предлагают отменить закон о люстрации

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский подал законопроект о признании утратившим силу закона "Об очищении власти" (N2287).

На веб-портале парламента сообщается, что проект был получен Радой 18 октября.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию украинских чиновников на основании закона "Об очищении власти" нарушением их прав. Судьи решили, что люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к незаконному увольнению заявителей.

Этим украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, внедренных в государствах Центральной и Восточной Европы, которые являются более целевыми и узконаправленными, постановили в ЕСПЧ. Украина должна выплатить пятерым заявителям по 5000 евро компенсации морального вреда.

Закон "Об очищении власти" (люстрации) в отношении чиновников времен Виктора Януковича вступил в силу осенью 2014 года. В 2015 году народные депутаты обратились в КСУ с просьбой проверить закон на соответствие Конституции, также два представления подал Верховный суд.

По состоянию на апрель в Украине люстрировали более 900 чиновников. Рассмотрение конституционности закона в КСУ срывалось, откладывалось или переносилось на неопределенную дату уже несколько раз.