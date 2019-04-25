Верховный суд отказался отменить постановление Рады о Томосе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Верховного суда Украины в Facebook.

"25 апреля 2019 Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции", - сказано в сообщении.

Объявлена только резолютивная часть решения. Полный текст постановления ожидается в течение 5 дней.

Речь идет о постановлении от 19 апреля 2018 года, которым Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому Патриарху Варфоломею о создании Украинской поместной автокефальной церкви.