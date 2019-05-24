ВГО "Сила і Честь" направила Лист-звернення щодо політичного переслідування Володимира Замани

Громадська організація "Сила і Честь" направила Лист-звернення до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо політичного переслідування Володимира Замани.

Українська громадськість вкрай занепокоєна фактом незаконного затримання та свавільного тримання під вартою екс-керівника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Володимира Замани. Військова прокуратура безпідставно звинувачує його у державній зраді (ст. 111 КК України).

«Сила і Честь» наполегливо вимагає від влади припинити політичне переслідування Володимира Замани та притягти до кримінальної відповідальності службових осіб правоохоронних органів, які ініціювали фейкове кримінальне провадження проти нього. На наше переконання, затримання та арешт генерал-полковника Володимира Замани носять відверто політичне забарвлення. Адже екс-керівник Генерального Штабу Збройних Сил України дозволив собі публічно звинуватити чинну владу у злочинній бездіяльності, яка призвела у 2014 році до анексії Російською Федерацією Криму та подальшої окупації частини Донбасу. Володимир Замана відкрито стверджував на тому, що на початку російської агресії «… Українська армія була готова обороняти Крим, а українська влада – ні. Ніхто в новій владі ні про захист Криму, ні про майбутню війну не думав. Вони ділили портфелі з ранку до ночі, хоча півострів уже заполонили російські військові і почалися мітинги».

Нагадаємо, що 25 лютого 2019 року прокурорами Головної військової прокуратури без складання протоколу (обов’язкового у таких випадках процесуального документа) було затримано Володимира Заману. У той же день з порушенням вимог частини першої ст. 52 Кримінального процесуального кодексу України без участі захисника йому було вручено повідомлення про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною другою (!) ст. 27 і частиною першою ст. 111 (державна зрада) КК України, а у його помешканні в супереч вимогам частини другої ст. 234 КПК України без ухвали слідчого судді проведено обшук.

За наявною інформацією, Володимира Заману підозрюють у вчиненні злочину за попередньою змовою з екс-Президентом України Віктором Януковичем. При цьому, самого Віктора Януковича 24 січня 2019 року засуджено за одноосібне (без співучасті) вчинення аналогічного злочину (справа № 756/4855/17)! Тобто ніякої співучасті (умисної спільної участі Володимира Замани і Віктора Януковича) у вчиненні зазначено злочину не існувало і не могло існувати. Особливо після того, як 18 лютого 2014 року під час Революції гідності Володимир Замана відмовившись виконати злочинний наказ тодішніх очільників держави - застосувати Збройні сили України проти мітингувальників на Майдані незалежності, подав рапорт про звільнення з посади Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗСУ.

Незважаючи на ряд порушень, прокурори Головної військової прокуратури продовжують незаконно здійснювати досудове слідство у справі, яка носить відверто політичне забарвлення. При цьому, ними брутально нехтуються права і основоположні свободи людини, про які йдеться у статтях 5, 6, 10, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім того, протягом місяця уже тричі (!!!) без поважних на те причин прокурори не з’являлися на засідання Апеляційного суду м. Києва для розгляду клопотання Володимира Замани про скасування застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У такий спосіб вони намагаються відтермінувати розгляд судом зазначеного питання та якнайбільше ускладнити реалізацію підозрюваним свого права на належний захист від свавілля, що є основним елементом «законності» тримання під вартою у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції, а також гарантованого статтею 6 Конвенції права на справедливий суд.

«Сила і Честь» переконана, що українське суспільство не дозволить владі уникнути об’єктивного, глибокого розслідування істинних причин, які призвели до анексії Російською Федерацією Криму та захоплення частини Донбасу, переклавши усю відповідальність за це на Володимира Заману.