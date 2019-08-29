Вице-спикером Рады избрана Елена Кондратюк

Верховная Рада девятого созыва избрала первым вице-спикером представителя "Батькивщины" Елену Кондратюк.

На должность вице-спикера претендовали четыре кандидата: Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Елена Кондратюк от "Батькивщины", Ирина Констанкевич от группы "За будущее" и внефракционных, Нестор Шуфрич от "ОПЗЖ".

По каждому кандидату сначала проводилось рейтинговое голосование, после чего победителя поставили на официальное утверждение.

Джемилева поддержали 59 депутатов, Кондратюк - 290, Констанкевич - 49, Шуфрича - 48 (против Шуфрича проголосовали 217 человек).

После этого за избрание Кондратюк проголосовали 318 человек.

Кондратюк является депутатом Верховной Рады с 2007 года.

Напомним, что должность спикера и первого вице-спикера получила президентская фракция "Слуга народа". Председателем Рады стал Дмитрий Разумков, а его первым замом - Руслан Стефанчук. По материалам LB.ua