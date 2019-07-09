Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен

Североатлантический совет НАТО перенес запланированный в июле визит в Украине на осень. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в рамках этого визита должен был приехать и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля, и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

А тем временем на днях представители Альянса встречались с российской стороной. На заседании Совета НАТО-Россия подняли вопрос российских войск в Украине. Представителям России напомнили, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения. По материалам Сегодня.ua