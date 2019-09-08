Визволеним політв'язням Сенцову й Кольченку надали тимчасове житло

Для звільнених з РФ колишніх політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка організували тимчасове житло.

Про це уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченка... адже, безумовно, їм повертатися до Криму не можна", - сказала український омбудсмен.

За словами Денісової, питання надання звільненим українцям постійного житла "буде вирішуватися", відповідно до "завдання, яке поставив президент".

"Адже вони мають сім'ї. Наприклад, у Олега Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати", - зазначила уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, напередодні в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряків і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Павло Гриб, Володимир Балух, Станіслав Клих, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сізонович і Артур Панов.