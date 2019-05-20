Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что подает в отставку.

Об этом он сказал во время брифинга, передает UATV.

"Сегодня Президент заявил, что правительство должно сложить свои полномочия. Кабмин слагает полномочия перед Верховной Радой, а не Президентом. Однако я принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая) очередного заседания правительства", - сказал премьер.

Гройсман убежден, что за три года работы Кабмин под его руководством достиг значительных успехов.

"Мы не допустили никакого кризиса, который нес бы угрозу для нашей государственности", - добавил он.

По словам премьера, страна сейчас находится в хорошем состоянии.

"Мы имеем валютные резервы более 20 млрд долларов, а на Едином казначейском счете - 57 млрд грн", - подытожил Гройсман.