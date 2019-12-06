Владимир Зеленский попал на обложку Time
Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку знаменитого американского журнала Time. Статью об украинском президенте опубликовали на сайте издания.
Фото на обложке подписано так: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".
Статья, которой посвящена обложка журнала, касается президентства Зеленского, скандала вокруг телефонных переговоров с Дональдом Трампом и украино-российского конфликта.
- Демократы считают Зеленского жертвой злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом, в то время как республиканцы рассматривают его как ключевого свидетеля доказательства невиновности Трампа. Обе эти роли далеки от того, что Зеленский представлял себе, когда объявлял о своей кандидатуре на пост президента в канун Нового года. Хотя он знал, что работа будет тяжелой, если он выиграет, и часто очень неприятной, - пишут в Time о Зеленском.
В инстаграм-аккаунте Time под фотографией Зеленского написали, что тот не ждет особых результатов от мирных переговоров 9 декабря в Париже.
- За полгода, с тех пор как он занял должность президента Украины, Владимир Зеленский научился сдерживать свои ожидания. Он не ждет, что первый раунд мирных переговоров с Россией, которые должны состояться в Париже 9 декабря, закончит войну, - пишут в Time.
Автор статьи, журналист Саймон Шустер пишет, что Зеленский постарел за 8 месяцев своего президентства, "не доверяет никому и, вероятно, подхватил болезнь политиков - цинизм".
- Он был не просто более уставшим или более реалистом, но, казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм, - говорится в статье.
В комментарии президент Украины пожаловался, что живет в Офисе, как в крепости, и хочет оттуда сбежать.
Также Time приводит в пример слова Зеленского про отношения с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
- Я никому не доверяю. Политика - не точная наука...Никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы, - сказал президент Украины, отвечая на вопрос о доверии Путину. По материалам Vgorode.ua