Волкер прокомментировал обстрел оккупантами медицинского автомобиля на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил сожаление по поводу гибели украинских военных вследствие обстрела российскими наемниками медицинского автомобиля ВСУ, отметив, что медики никогда не должны быть мишенью

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Печальные новости с Донбассе. Медицинский персонал и медицинские машины никогда не должны становиться мишенями", - написал Волкер.

Sad news out of Donbas. Medical personnel and ambulances should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 июля 2019 г.

Напомним, 1 июля в результате обстрела оккупантами автомобиля медицинской службы ВСУ погибли старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За мужество" сержант Ирина Шевченко.

Прокуратура Донецкой области открыла производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. По материалам Еспресо TV