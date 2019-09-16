Волкер прокомментировал выдачу Цемаха

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает преувеличенным значение подозреваемого Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена удерживаемыми лицами, в расследовании авиакатастрофы МН17

Об этом он заявил в интервью "1 + 1".

"Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена (обмена - ред.) была настолько высокой, как об этом говорят. В то же время важно освободить пленных из России. Очень важно. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и теперь, чтобы предоставить дальнейший импульс, надо провести еще обмены ", - сказал Волкер.

На вопрос, есть ли шанс еще одного обмена до конца года, Волкер ответил, что это зависит от обстоятельств.

Он считает, что должно быть предложение обменять "всех на всех", но могут быть проблемы с определением, поскольку Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан во время конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах.

Волкер также отметил, что желание обмена есть в Украине. И если Россия продемонстрирует такое же желание, то его можно будет провести.

Также специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока продолжается российская оккупация.

По материалам Еспресо TV