Волкер заявил, что говорил Зеленскому о "негативном факторе" Джулиани

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер сказал Президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса Президента Андрею Богдану, что личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани усиливает "негативное повествование" об Украине.

Об этом спецпредставитель заявил во время закрытых слушаний по делу об импичменте Трампа, о чём свидетельствует опубликованная комитетами Палаты общин стенограмма.

"Я объяснил это Президенту Зеленскому и главе Офиса Президента Андрею Богдану, который стоял рядом с ним. И я объяснил, как мне показалось, что существует негативное повествование об Украине, которое противодействует всем хорошим вещам, которые он делает, и что это усиливается с помощью Руди Джулиани", - сказал Волкер, объясняя комиссии что он имел в виду под "фактором Джулиани".

Бывший специальный представитель США отметил, что таким образом, это является негативным фактором для имиджа Украины в США и способности продвигать двусторонние отношения.

Как сообщалось ранее, 5 ноября Палата общин опубликовала вторую часть стенограмм слушаний по делу об импичменте президента США. Как отметили комитеты, свидетельства послов Волкера и Сондленда показывают усилия президента США и его адвоката Руди Джулиани по использованию Государственного департамента для давления на Украину, чтобы там объявили о начале расследования в пользу личных и политических интересов президента. По материалам Укринформ.