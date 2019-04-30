Володимир не готовий іти на поступки перед агресором, але готовий вести переговори з РФ у присутності міжнародних лідерів, - дружина Зеленського

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена заявила, що її чоловік не готовий іти на поступки президенту Росії Володимиру Путіну, але готовий вести переговори з РФ у присутності міжнародних лідерів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Daily Beast, повідомляє Українська правда.

"Неможливо розпочати з нуля. Я не думаю, що найближчим часом будуть прямі двосторонні переговори. Володимир не готовий іти на поступки перед агресором, але він готовий вести переговори з Росією в присутності міжнародних лідерів", - сказала Зеленська.

Також вона заявила, що за останні 5 років більшість політиків перестали сприймати гумор "95 Кварталу" з гідністю.

"За останні п'ять років влада вказала, що "гра закінчена". Еліта президента Порошенка намагалася покарати нас за наші жарти", - заявила одна з авторів студії.

Після цього, за її словами, вони вирішили, що "потрібно щось робити, щоб не перетворитися на Росію".

Також, за словами Зеленської, її "демократичному чоловікові буде легко бути слугою народу, а не господарем".

"Володимир ніколи не стане чиєюсь маріонеткою", - сказала Зеленська.

За її словами, у 2015 році Зеленський боровся проти цензури олігарха.

"У нас був знаменитий скандал, коли Коломойський скасував трансляцію нашого політичного сценічного шоу на своєму телеканалі 1+1 через політичні жарти. Володимир подзвонив йому телефоном і закричав так голосно, що я подумала, що ми ніколи більше не будемо показувати наші передачі по телевізору", - розповіла вона і назвала це "переломним моментом".

Також Зеленська переконана, що нова команда має триматися подалі від будівлі адміністрації президента на Банковій. За її словами, було б непогано, якби Зеленський ходив на роботу пішки.

"Ми не хочемо заходити всередину (АП. - Ред.), це місце заражене темним негативним минулим. Ми були б раді зробити з цього будинку сучасний музей або передати його в якийсь університет", - заявила вона.

Також вона розповіла про концерти кварталу вздовж лінії фронту.

Вона заявила, що досить серйозно ставиться до боротьби за свободу, особливо за свободу слова. Особливо щодо вбивств журналістів і активістів, зокрема Павла Шеремета і активіста Катерини Гандзюк.