Все министерства хотят разместить в одном здании

В рамках начатой реформы Кабинета министров все министерства могут переехать в одно правительственное здание на улице Грушевского в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое IT, документооборот и многое другое. Всего предварительно мы насчитали таких 19 направлений. На этой неделе мы договорились с новосозданным Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата", - объяснил он.

Дубилет также добавил, что каждое министерство сейчас является отдельным юридическим лицом и многие атрибуты им полагаются по закону, но до последнего времени министры пытались "отгородиться друг от друга стенами", а не работать в команде.

Министр отметил, что до конца 2020 года он планирует централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Кроме того, переезд всех ведомств в одно здание позволит сэкономить много бюджетных средств.

"Я уверен, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов", - подытожил Дубилет. По материалам Український Бізнес Ресурс.