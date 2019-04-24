Вселенский патриарх поздравил Владимира Зеленского с победой

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter.

Его Святейшество напомнил, что века общей истории и общей борьбы объединяют Константинопольский патриархат и украинский народ.

"Выражаем уверенность в Вашей харизме и административных способностях, молимся за то, чтобы Ваш президентский срок был успешным, и чтобы Вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", - отметил Варфоломей.

Патриарх отметил, что результат голосования - это "свидетельство надежды и доверия", которое позволяет новоизбранному президенту вести Украину к "еще большим высотам и расширению горизонтов в будущем".

Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 24, 2019

По материалам UATV