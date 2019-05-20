Всеукраинский Совет Церквей поздравила Зеленского с инаугурацией

Лидеры религиозных организации готовы поддерживать президента на пути изменений и реформ.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций поздравила Владимира Зеленского с вступлением на пост президента Украины, сообщила пресс-служба Совета Церквей.

В письме говорится о том, что на следующие пять лет перед Украине остаются те же вызовы: российская агрессия, построение демократического государства со справедливым правосудием и верховенством права. "Мы возносим к Всевышнему наши молитвы, чтобы Господь дал вам мудрости, вдохновения, хороших управленцев и хороших советников, чтобы использовать уникальный ресурс большого общественного доверия для исторических трансформаций на пользу народу Украины", - говорится в тексте.

Представители религиозных организаций заявили, что готовы поддерживать Зеленского на пути изменений и реформ, а также утверждения мира. Кроме того, они выразили надежду на налаживание диалога между президентом, Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. Этом, считают в Совете Церквей, будет способствовать личная встреча президента и религиозных организаций.

Заявление подписали 17 религиозных деятелей, в частности, предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний, архиепископ УГКЦ Святослав Шевчук , предстоятель УПЦ МП Онуфрий, председатель Духовного управления мусульман Украины Шейх Ахмед Тамим, главный раввин. Киева и Украины Яков Дов Блайх.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Во втором туре выборов он набрал рекордных 73,22% голосов, тогда как его оппонент Петр Порошенко - 24,45%. Официальные результаты выборов были объявлены 30 апреля, однако депутаты смогли назначить дату инаугурации только 16 мая.

Зеленский принес присягу президента Украины и официально возглавил государство. Сразу после этого он объявил о роспуске Верховной Рады.

20 мая 2019 новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу перед народом Украины. По материалам ТСН.ua