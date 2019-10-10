Встреча Зеленского и премьера Нидерландов сорвалась: Пристайко извинился

Срыв встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Генассамблеи ООН произошел по вине украинской стороны

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком в Киеве, передает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".

"Действительно, это было запланировано ... К большому сожалению, чисто по техническим причинам эта встреча не состоялась, и это скорее дезорганизованность и определенные проблемы с нашей стороны, так как голландская сторона была готова. Мы приносим свои извинения и пытаемся организовать эту встречу при ближайшей возможности", - сказал Пристайко.

Он добавил, что ничего, "никаких дипломатических или иных мыслей не было", это чисто техническая невозможность соединить две делегации. По словам Пристайко, в украинской делегации был очень напряженный график в тот день, "так как это всегда происходит в Генассамблее ООН".

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Как сообщалось, на днях нижняя палата парламента Нидерландов поддержала проведение дополнительного расследования с целью установить причину, по которой Украина не закрыла воздушное пространство во время крушения Boeing рейса MH17.

Напомним, следствие в Нидерландах назвало имена четырех причастных к катастрофе МН17: Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР"; Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", именно его считают организатором боевого применения установки "Бук"; Олег Пулатов - подполковник запаса, причастен к перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине. Все они объявлены в международный розыск.

Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) также обнародовала дату, когда состоится суд, - 9 марта 2020 года. В МИД РФ назвали выводы следственной группы "голословными обвинениями".