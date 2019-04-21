Второй тур выборов президента-2019 состоялся. Явка превысила 50%

Явка на выборах президента Украины во втором туре пересекла отметку в 50%. Таким образом, выборы считаются состоявшимися.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

По предварительным данным на избирательные участки пришли 62,18% избирателей. Пока наиболее активно голосовали в Львовской области 67,59%. Самая низкая явка наблюдается в Закарпатской области. Там участки пришли всего 44,91% избирателей.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно данным Национального экзит-пола и экзит-пола ТСН, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%.

ВидеоНациональный экзит-пол: Зеленский побеждает во втором туре выборов с результатом в 73,2% голосов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов с результатом в 73,2% голосов. Об этом говорится в первых данных Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.