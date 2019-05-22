Выборы в ВР состоятся по действующей избирательной системе - АП

Выборы в Верховную Раду Украины 21 июля состоятся по действующей избирательной системе. Об этом сказал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста о том, по какой системе будут проходить парламентские выборы, Рябошапка отметил: "По той же системе, которая действует сегодня. Это - смешанная система с 5% проходным барьером".

"Вряд ли мы получим много новых политических сил. Соответственно, остаются мажоритарные округа и пропорциональные списки", - сказал он.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".