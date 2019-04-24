Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского

Беглый президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться из России обратно на Родину при президенте Владимире Зеленском.

Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк, передают "Известия".

По его словам, защита Януковича будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор. После смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Виктора Януковича перестанет быть политизированным, считает Виталий Сердюк.

По его словам недавнее поздравление Виктора Януковича новоизбранному главе государства никак не связано с его желанием вернуться на родину.

"Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться.

Конечно, на территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает всё, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер. Мы хотим, чтобы реальные виновники событий 2014 года понесли наказание", - заявил Сердюк.

Однако одного желания Виктора Януковича для его возвращения в Украину мало.

"Пока нынешняя политическая конъюнктура не открывает окон возможностей перед Виктором Федоровичем.

Для его возвращения необходимо время и процессуальные решения - отмена приговора и обвинений в госизмене.

С учетом того, что конфигурация власти меняется, появляется больше шансов, что решение будет обжаловано и оно окажется приемлемым для Януковича", - заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По материалам News24UA