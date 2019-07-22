За Надежду Савченко проголосовали всего восемь человек

Победу на округе Савченко одержал самовыдвиженец Александр Ковалев.

За скандального народного депутата Верховной Рады VIII созыва Надежду Савченко в одномандатном округе No51 (Донецкая область) проголосовали всего восемь человек.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. К настоящему моменту обработано 100% протоколов 51 округа.

Так, победу на округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалев, за него проголосовали 33% избирателей (220 голосов). Второе место занял Владимир Веселкин (124 голоса), третье - Махач Батырсултанов (113 голосов). Оба - самовыдвиженцы