За оскорбление жителей Донбасса - на министра Реву подали в суд

В Окружной админсуд Киева поступило два иска к министру социальной политики Андрею Реве за его высказывания в адрес жителей оккупированных территорий Донбасса.

По мнению истцов, в интервью ВВС 26 апреля глава Минсоцполитики Андрей Рева "допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие достоинство жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальной признаку".

- Среди требований иска - признать такие действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний, - говорится в заявлении суда.

Эти материалы изучаются, решается вопрос об открытии производства.

В фрагменте интервью ВВС Андрей Рева заявил, что жители Донбасса, которые хотят получать две пенсии - там и здесь - "пусть потерпят". После того, как это заявление спровоцировало резонанс, министр в Facebook уточнил, что имел в виду граждан, воюющих против собственной страны. По материалам ICTV Факти