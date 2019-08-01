За повідомленнями ЗМІ глава Офісу президента Андрій Богдан подав у відставку

Глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням.

Про це повідомила журналістка видання "Новое время" Христина Бердинських на своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала фото заяви Андрія Богдана про звільнення.

Нагадаємо, за словами політолога Олесі Яхно, керівник Офісу президента України Андрій Богдан своїми заявами створює президенту Володимиру Зеленському дуже негативний імідж.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань допитали мера Києва Віталія Кличка як свідка у кримінальній справі стосовно можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві.

10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею, і що він хоче назначити свого голову КМДА.

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан знову звернувся до Кабінету Міністрів з листом, у якому нагадав про необхідність внесення подання щодо звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

У свою чергу Віталій Кличко звернувся у Національне антикорупційне бюро України через заяву голови Офісу Президента Андрія Богдана.

24 липня глава Офісу президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.