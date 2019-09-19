Задержанный мужчина, угрожавший взорвать Мост метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта – Крищенко

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что мужчина, который накануне угрожал взорвать Мост метро в Киеве, не будет обвиняться по статье "подготовка теракта".

"В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал Крищенко на брифинге в четверг