Закон о языке: ответственность за нарушения отсрочили на 3 года

Административную ответственность за нарушение закона об украинском языке отсрочили на три года.

Об этом заявил глава профильного комитета Верховной Рады Николай Княжицкий перед голосованием за закон, сообщает корреспондент #Букв.

Он уточнил, что во время доработки законопроекта были учтены поправки народных депутатов.

"Мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона, а за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку. Будут созданы государственные программы для поддержки образования на украинском, для поддержки украинской культуры... Этот закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких наказаний за то, что кто-то из военных вдруг не сможет говорить на украинском. Потому что украинские военные хотят и уже сейчас общаются на украинском", - отметил Княжицкий.

Он подчеркнул, что закон никоим образом не унижает права национальных меньшинств.

"Хочу сказать, что наш законопроект, будучи справедливым к украинскому, никоим образом не унижает национальные меньшинства. Мы вам обещаем через полгода (законопроект - ред.) "О защите языков национальных меньшинств и коренных народов". Мы сделаем все, чтобы все люди, живущие в Украине, чувствовали себя как дома ", - заявил Княжицкий.

Он добавил, что перед принятием законопроекта профильный комитет рассмотрел все не поддержанные на заседании ВР поправки с целью сохранения целостности законопроекта. По его словам, комитет смог устранить противоречия, которые возникли в результате неподдержания отдельных поправок в зале.

Сегодня Верховная Рада поддержала законопроект No5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За документ проголосовало 278 народных депутатов. Данное решение вызвало бурные аплодисменты в зале и народные депутаты после исполнили гимн Украины. После вступления в силу документа разработчики компьютерных программ должны будут выполнять новые требования к своим продуктам.