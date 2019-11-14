Законопроект о рынке земли: Зеленский поблагодарил свою фракцию за "очень тяжелую работу"

Президент Украины Владимир Зеленский после успешного принятия Радой в первом чтении законопроекта о рынке земли записал видеообращение к народным депутатам от фракции "Слуга народа", в котором поблагодарил их за "очень тяжелую работу".

"Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень трудная работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", - сказал президент в видео, которое опубликовано на Telegram-канале "Зе! Команды".

По мнению Зеленского, это решение останется в истории и поменяет ход событий в государстве.

"Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которой сегодня стал каждый из вас. Спасибо", - добавил гарант.

Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект No2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько позафракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Отметим, что по данным социологических исследований более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли в стране, однако 69% против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. В то же время согласно планам Кабмина, в первую очередь право на покупку земли получат украинцы, а для иностранцев рынок откроют через 4 года.

По материалам "Зеркало недели. Украина".