Законопроект об импичменте обсудят с народом и внесут в Раду - советник Зеленского
Законопроект об импичменте президента внесет на рассмотрение Верховной Рады Владимир Зеленский.
Законопроект об импичменте президента разрабатывается специалистами и после подготовки он будет внесен в Верховную Раду Владимиром Зеленским.
Об этом заявил советник главы государства Андрей Богдан, подчеркнув, что он еще не ознакомлен с текстом проекта документа.
- Но мы близки к завершению.
По словам Богдана, законопроект об импичменте после финальных правок экспертами представят на обсуждение публике. Только после этого его подадут на рассмотрение парламента.
Напомним, Зеленский провел с лидерами фракций Верховной Рады консультации о проведении досрочных выборов. По материалам ICTV Факти