Законопроект об импичменте обсудят с народом и внесут в Раду - советник Зеленского

Законопроект об импичменте президента внесет на рассмотрение Верховной Рады Владимир Зеленский.

Законопроект об импичменте президента разрабатывается специалистами и после подготовки он будет внесен в Верховную Раду Владимиром Зеленским.

Об этом заявил советник главы государства Андрей Богдан, подчеркнув, что он еще не ознакомлен с текстом проекта документа.

- Но мы близки к завершению.

По словам Богдана, законопроект об импичменте после финальных правок экспертами представят на обсуждение публике. Только после этого его подадут на рассмотрение парламента.

Напомним, Зеленский провел с лидерами фракций Верховной Рады консультации о проведении досрочных выборов. По материалам ICTV Факти